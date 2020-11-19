CATANIA: LASCIA CANE IN AUTO DUE ORE PER SOSTENERE ESAME, DENUNCIATO

I Carabinieri della Stazione di Ognina, hanno deferito in stato di libertà un 24enne, poiché ritenuto responsabile di abbandono di animali.Nello specifico, i militari, allertati da un passante tramite...

Nello specifico, i militari, allertati da un passante tramite il Numero Unico di Emergenza 112, si sono recati sul posto, constatando che all’interno di una macchina vi era una cane di taglia media, in evidente sofferenza a causa del caldo. I militari sono riusciti immediatamente a liberare l’animale, dopodiché hanno proceduto a rintracciare il proprietario. Lo stesso ha riferito di aver lasciato il cane da poco nella vettura in quanto si era precedentemente recato a sostenere un esame universitario per poi trattenersi da un’amica. I successivi accertamenti hanno permesso di appurare che il cane era stato notato all’interno della vettura già da un paio di ore.