CATANIA. LASCIA IL CANE IN AUTO PER ANDARE A GIOCARE AL BINGO, INDIVIDUATO E DENUNCIATO IL PROPRIETARIO

Ha lasciato il cane chiuso in auto per andare a giocare serenamente in una sala bingo del centro di Catania, senza badare alle condizioni dell’animale.

A notare la presenza del cane, di piccola taglia, all’interno della macchina sono stati alcuni passanti che tramite l’app “YouPol” hanno chiesto l’intervento della Polizia di Stato, trasmettendo un’apposita segnalazione alla Sala Operativa della Questura.

Gli agenti della squadra Volanti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico sono intervenuti tempestivamente sul posto, scorgendo attraverso i finestrini il cane alquanto impaurito e agitato, probabilmente per il tempo trascorso chiuso in auto.

I poliziotti hanno, quindi, provveduto subito ad effettuare i dovuti accertamenti per rintracciare il proprietario del mezzo, che è risultato essere un uomo di 58 anni residente a Palagonia, il quale si trovava in compagnia della moglie intento a giocare all’interno della sala bingo.

Per prestare soccorso al cagnolino, gli agenti hanno chiesto l’intervento dei veterinari che hanno avuto modo di accertare le condizioni di salute del cane, appurando peraltro che era privo di microchip.

L’uomo ha raccontato ai poliziotti di essere stato a cena fuori e di aver lasciato il cane all’interno della macchina poiché – a suo dire – nelle ore serali, in assenza di sole, non avrebbe sofferto il caldo. Inoltre, alla richiesta degli agenti a lui rivolta di seguirli fuori dal locale, l’uomo ha ribattuto domandando se ci fosse la possibilità di poter finire la giocata in corso di svolgimento.

Sulla base di quanto accertato e viste le condizioni del cane, lasciato in stato di abbandono per un notevole lasso di tempo, i poliziotti hanno denunciato in stato di libertà il 58enne per il reato di maltrattamento di animali.