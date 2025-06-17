Catania, lascia il figlio dal barbiere e va a spacciare: 34enne arrestato dalla Polizia

Ha lasciato il figlio minore dal barbiere ed è andato a spacciare a bordo del suo scooter, ma è stato fermato ed arrestato dalla Polizia di Stato, ferma restando la presunzione di innocenza dell’indag...

Ha lasciato il figlio minore dal barbiere ed è andato a spacciare a bordo del suo scooter, ma è stato fermato ed arrestato dalla Polizia di Stato, ferma restando la presunzione di innocenza dell’indagato valevole ora e fino a condanna definitiva.

Durante il pattugliamento nella zona del centro storico, i poliziotti della squadra Volanti hanno notato, nei pressi di via Luigi Sturzo, un uomo a bordo di un motociclo che consegnava ad un altro soggetto un involucro in plastica in cambio di una somma di denaro.

Avendo intuito che si potesse trattare di una compravendita di droga, i poliziotti sono intervenuti tempestivamente, fermando lo spacciatore e sottoponendolo a perquisizione. All’interno del marsupio che indossava sono stati trovati undici involucri contenenti sostanza stupefacente del tipo marijuana, che sono stati sequestrati unitamente alla somma in contanti di 650 euro, ritenuta provento dell’attività di spaccio.

Mentre era ancora in atto il controllo, l’uomo è stato raggiunto dal figlio minore, il quale, dopo essere stato accompagnato da un barbiere nelle vicinanze, non vedendo più il padre tornare per riprenderlo, è andato alla sua ricerca, trovandolo con i poliziotti che nel frattempo lo avevano fermato.

Per quanto accaduto il 34enne è stato arrestato e, sentito il Pubblico Ministero di turno al tribunale, è stato posto in libertà in attesa dell’udienza di convalida da celebrarsi dinanzi l’Autorità Giudiziaria.

15 Giugno 2025