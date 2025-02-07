CATANIA. L’AUSILIARIO DEL TRAFFICO LO SANZIONA, MA LUI LO MINACCIA E LO PRENDE A SCHIAFFI. 60ENNE RINTRACCIATO E DENUNCIATO

Chiede l’annullamento del verbale elevato nei suoi confronti per non aver pagato il parcheggio, ma, al diniego dell’ausiliare del traffico, gli si scaglia contro con pesanti minacce. Per questo, un ca...

Chiede l’annullamento del verbale elevato nei suoi confronti per non aver pagato il parcheggio, ma, al diniego dell’ausiliare del traffico, gli si scaglia contro con pesanti minacce. Per questo, un catanese di 60 anni è stato denunciato dalla Polizia di Stato per minacce gravi e lesioni a pubblico ufficiale.

Nei giorni scorsi, gli agenti della squadra volanti della Questura di Catania sono intervenuti nei pressi di un parcheggio degli autobus nella zona della fiera per la segnalazione di un’aggressione nei confronti di un dipendente dell’AMTS.

In particolare, durante il controllo delle autovetture parcheggiate negli stalli gestiti da AMTS l’ausiliario del traffico si è accorto di un’auto non in regola, in quanto presentava un tagliando ormai scaduto da giorni.

Qualche istante dopo, è arrivato sul posto il proprietario dell’autovettura che, senza esitazione, avrebbe chiesto all’ausiliario di annullare subito il verbale redatto dopo aver rilevato l’infrazione. Come è ovvio, il dipendente dell’AMTS ha spiegato di non poter procedere all’annullamento del verbale e di stare svolgendo semplicemente il proprio lavoro.

A quel punto, per tutta risposta, il proprietario dell’auto lo avrebbe iniziato a minacciare. La discussione sarebbe degenerata e, sempre il proprietario del veicolo, si sarebbe scagliato contro l’ausiliario colpendolo con un violento schiaffo procurandogli lesioni giudicate guaribili in 5 giorni. Avendo compreso che stava per arrivare la Polizia, l’uomo si sarebbe dato alla fuga, ingranando la marcia in tutta fretta.

Giunti sul posto, i poliziotti si sono messi subito alla ricerca dell’auto in quella zona per poi raggiungere l’uomo proprio nella sua abitazione.

Non appena il 60enne ha visto i poliziotti ha immediatamente riconosciuto la propria responsabilità per quanto lui commesso.

In considerazione di quanto accaduto, gli agenti hanno denunciato all’Autorità Giudiziaria il 60enne per minacce gravi e lesioni a pubblico ufficiale, ferma restando la presunzione di innocenza dell’indagato valevole ora e fino a condanna definitiva.