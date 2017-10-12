CATANIA: LAVORA FUORI E ABBANDONA IL CANE IN TERRAZZO, DENUNCIATA

Nei giorni scorsi, personale del Commissariato Borgo-Ognina ha effettuato controlli straordinari mirati a contrastare l’illegalità diffusa.E' stata denunciata una donna, A.M., per il reato previsto da...

Nei giorni scorsi, personale del Commissariato Borgo-Ognina ha effettuato controlli straordinari mirati a contrastare l’illegalità diffusa.

E' stata denunciata una donna, A.M., per il reato previsto dall’art. 727 del codice penale che punisce chi detiene animali in condizioni incompatibili con la propria natura e condizioni biologiche, tali da potergli causare gravi sofferenze.

Infatti, detta donna, così come accertato ed emerso dalle dichiarazioni di alcuni testimoni, poiché lavora fuori Catania per lunghi periodi, in più circostanze ha lasciato il proprio cane in un terrazzo senza cibo, acqua e in mezzo agli escrementi. Il povero animale è stato spesso soccorso da una residente che si è anche prodigata lanciando del cibo dal proprio balcone in direzione di detta terrazza.