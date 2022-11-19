CATANIA. Lavori senza sicurezza sul palazzo di fronte al Commissariato, denunciate 2 persone

Nella mattinata di ieri personale del commissariato Centrale ha deferito all’autorità giudiziaria due uomini responsabili di aver violato le prescrizioni normative in materia di sicurezza sui luoghi d...

Nella mattinata di ieri personale del commissariato Centrale ha deferito all’autorità giudiziaria due uomini responsabili di aver violato le prescrizioni normative in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro.

I poliziotti avevano notato che nell’edificio di cinque piani antistante il commissariato, erano in corso alcuni lavori edili e che uno degli operai, impegnato nell’attività di manutenzione del tetto dello stabile, era totalmente privo dei dispositivi di sicurezza previsti, lavorando pericolosamente senza alcuna imbracatura di protezione e senza casco, pur trovandosi a una notevole altezza da terra.

Pertanto, gli agenti sono intervenuti immediatamente, chiedendo al contempo l’intervento dello Spresal, l’ufficio dell’Asp competente in materia; provvedendo anche a identificare e a sentire a sommarie informazioni sia l’operaio, sia il preposto dell’impresa incaricata dei lavori.

In seguito alla ricostruzione dei fatti, si è appurato che il manovale, pur essendo stato dotato dalla ditta dei dispositivi di sicurezza previsti, aveva deciso di non indossarli, togliendo imbracatura e casco perché – a suo dire – lo impacciavano nei movimenti.

Il manovale, quindi, è stato denunciato per aver omesso di utilizzare i dispositivi di sicurezza e il preposto dell’impresa indagato in stato di libertà per non aver obbligato il proprio dipendente a rispettare le prescrizioni in materia di sicurezza all’interno del cantiere.