CATANIA, LE PERQUISISCONO LA CASA E TROVANO LA COCAINA IN CASSETTO: ARRESTATA
Nelle prime ore di questa mattina i Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Catania Piazza Dante hanno tratto in arresto Mria Grillo, 32 anni, con precedenti penali.E' accusata di detenzio...
Nelle prime ore di questa mattina i Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Catania Piazza Dante hanno tratto in arresto Mria Grillo, 32 anni, con precedenti penali.
E' accusata di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti.
I militari a seguito di una breve ma proficua attività info-investigativa decidevano di effettuare una perquisizione domiciliare a casa della donna dove veniva rinvenuta e sequestrata sostanza stupefacente tipo cocaina del peso complessivo di 8 grammi circa celata in un arredo della casa, un cassetto, e euro 250,00 ritenuti provento dell’illecita attività.
Dopo le formalità di rito, l’arrestata veniva posta a disposizione dell’A.G