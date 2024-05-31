CATANIA. LE RUBANO L’AUTO MA LA POLIZIA DI STATO, DOPO QUALCHE ORA, LA CHIAMA PER RESTITUIRGLIELA 

Nel corso dei servizi ordinari di controllo del territorio gli agenti del Commissariato di Pubblica Sicurezza “San Cristoforo” sono intervenuti proprio nell’omonimo quartiere, riconsegnando alla legit...

Nel corso dei servizi ordinari di controllo del territorio gli agenti del Commissariato di Pubblica Sicurezza “San Cristoforo” sono intervenuti proprio nell’omonimo quartiere, riconsegnando alla legittima proprietaria l’autovettura che qualche ora prima ignoti le avevano rubato.

Una brutta esperienza, conclusasi con un lieto fine, per una donna ennese che ha parcheggiato la sua auto, anche se per breve tempo, in via delle Ondine e che nel momento di riprenderla ha ricevuto la sgradita sorpresa di non trovarla più.

Così accortasi dell'accaduto la donna ha attirato l'attenzione della volante del Commissariato "San Cristoforo" che stava transitando proprio in quel momento.

Dopo aver ricevuto la notizia i poliziotti hanno subito informato la Sala Operativa della Questura che ha diramato la nota di ricerca a tutte le auto in servizio di controllo del territorio della città.

A quel punto i poliziotti hanno avviato le ricerche, proprio nel quartiere San Cristoforo. Ciò ha consentito agli agenti, dopo un paio d'ore, di ritrovare l'auto in via Zammataro.

La donna, contattata dai poliziotti del Commissariato San Cristoforo, che le hanno chiesto di raggiugerli sul posto, al momento della riconsegna dell’autovettura ha mostrato grade sollievo e un senso di gratitudine nei confronti dei poliziotti.

Una storia iniziata con un furto ma che si è conclusa con la soddisfazione della restituzione dell’auto, un momento che incarna appieno lo spirito della missione della Polizia di Stato “Esserci sempre”, essere sempre accanto alle persone e in ogni circostanza.