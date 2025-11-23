Catania, l’ex compagno la aggredisce in strada: le strappa il telefono e la spintona contro una saracinesca

La Polizia di Stato ha arrestato un catanese di 48 anni ritenuto responsabile del reato di atti persecutori e rapina nei confronti della ex compagna, ferma restando la presunzione di innocenza dell’in...

La Polizia di Stato ha arrestato un catanese di 48 anni ritenuto responsabile del reato di atti persecutori e rapina nei confronti della ex compagna, ferma restando la presunzione di innocenza dell’indagato valevole ora e fino a condanna definitiva.

Ad intervenire gli agenti del Commissariato di pubblica sicurezza “Borgo Ognina” che, nel corso delle attività di pattugliamento del territorio, transitando in via Fimia, hanno visto il 48enne aggredire la vittima.

In particolare, dopo averle strappato di mano il telefono, l’uomo ha iniziato a spintonarla, ripetutamente e con forza, contro la saracinesca di un garage.

A quel punto, i poliziotti sono intervenuti rapidamente, bloccandolo e prestando soccorso alla donna, particolarmente spaventata e ferita ad un braccio e alla schiena.

Dopo aver ricevuto le necessarie cure mediche, la vittima si è recata in Commissariato, raccontando ai poliziotti che, all’uscita dal lavoro, ha trovato ad attenderla in strada il suo ex compagno che l’ha aggredita prima verbalmente per poi fisicamente. L’aggressione è stata interrotta grazie al provvidenziale intervento dei poliziotti che hanno scongiurato conseguenze ben più gravi.

Le motivazioni dell’atto di violenza, come riferito dalla donna, sarebbero riconducibili all’incapacità dell’ex compagno di rassegnarsi alla fine della loro relazione sentimentale, manifestate attraverso numerosi episodi di gelosia morbosa, tanto che la stessa è stata costretta a bloccarlo sui social, proprio a causa del suo comportamento.

Durante la relazione, infatti, più volte l’avrebbe costretta a rimanere in casa, vietandole di uscire e sottraendole il cellulare per impedirle di chiedere aiuto.

Inoltre, qualche giorno prima dell’ultima aggressione, in orario serale, il 48enne si era presentato nella sua abitazione, chiedendole di aprire la porta, ma al rifiuto della donna avrebbe lanciato una grossa pietra contro la finestra dell’appartamento, mandandola in frantumi.

In relazione agli elementi acquisiti, gli agenti del Commissariato “Borgo Ognina”, eseguiti gli adempimenti di rito, hanno arrestato l’uomo e, su disposizione del PM di turno, è stato condotto nel carcere di Piazza Lanza.