CATANIA: LIBRINO ARRESTATO 35ENNE CON ASSORTIMENTO DI DROGA NELL'ARMADIO

I Carabinieri della Stazione di Librino, hanno arrestato in flagranza di reato un 35enne catanese, già noto alle Forze dell’Ordine, per “detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti”.

I militari dell’Arma, nell’ambito di un servizio di controllo del territorio, finalizzato al contrato dell’illegalità diffusa nel quartiere di “Librino”, hanno effettuato diverse perquisizioni domiciliari nei confronti di soggetti già gravati da precedenti specifici relativamente alla commissione di reati in materia di spaccio di sostanze stupefacenti.

I Carabinieri si sono pertanto presentati anche a casa del 35enne, in una traversa di Stradale Cravone, dove, al termine delle attività di ricerca, hanno ottenuto risconti.

In particolare, all’interno di una scatola di scarpe riposta nell’armadio della camera da letto, i militari hanno rinvenuto nella diponibilità del 35enne due involucri in cellophane contenenti complessivamente 88 grammi di cocaina, un involucro contenente 53 grammi di marijuana, nonché, un bilancino di precisione digitale perfettamente funzionante.

All’interno del medesimo armadio, in una custodia per occhiali sono stati trovati due involucri contenenti complessivamente 15 grammi di cocaina, un involucro contenente 20 grammi di crack, due involucri contenenti 20 grammi di marijuana, nonché, un foglio di carta con appunti relativi all’attività di spaccio e materiale vario idoneo al confezionamento.

La sostanza stupefacente trovata all’interno è stata sottoposta a sequestro dai Carabinieri che hanno associato il 35enne presso la casa circondariale catanese di piazza Lanza, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria che ha convalidato l’arresto.