CATANIA: L’influenza fa un’altra vittima, morta una bimba di due anni

E’ stata uccisa dall’ influenza una bambina di due anni di Trecastagni morta l’1 febbraio scorso nel reparto di Rianimazione pediatrica del Garibaldi Nesima di Catania. Lo scrive stamane il quotidiano ‘La Sicilia di Catania, che ha intervistato il primario della Rianimazione pediatrica Giuseppe Ferlazzo, che ha avuto la bimba in cura.

“Ufficialmente alcuni giorni fa abbiamo avuto i referti sulla bimba – afferma il Ferlazzo – e questi hanno confermato che non è morta per una meningite batterica. I risultati sono inequivocabili. E’ deceduta per una virosi fulminante influenzale che ha fatto già altre vittime. Probabilmente l’ influenza fulminante ha mandato in tilt il sistema surrenale della bambina, facendola andare in choc. Purtroppo i bambini sopportano sino a un limite. Poi crollano. E quando avviene difficilmente si riesce a recuperarli”.

Quello della bambina è il secondo decesso in due settimane per influenza a Catania. Tra l’11 ed il 12 febbraio scorso nell’ospedale Cannizzaro morì una donna di 31 anni che era stata colpita da una sindrome influenzale.