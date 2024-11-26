CATANIA: LITE IN CASA, POLIZIA SCOPRE DROGA E PISTOLA A SALVE. 17ENNE ARRESTATO PER SPACCIO

Intervenuta dopo la segnalazione di una lite in famiglia a Catania, la polizia ha arrestato per detenzione di droga ai fini di spaccio un ragazzo di 17 anni. Il giovane, che aveva avuto un diverbio co...

Intervenuta dopo la segnalazione di una lite in famiglia a Catania, la polizia ha arrestato per detenzione di droga ai fini di spaccio un ragazzo di 17 anni. Il giovane, che aveva avuto un diverbio con la compagna, anch’essa minorenne, all’arrivo degli agenti ha tentato di disfarsi, buttandoli dal balcone, di quasi 800 grammi di marijuana e di quasi 170 di hashish, poi recuperati.

In casa i poliziotti gli hanno poi trovato altri 15 grammi di marijuana, materiale per il confezionamento della droga e una macchina per confezionare buste sottovuoto. In un’auto nella disponibilità del giovane c’erano anche alcuni proiettili a salve.

In un’area comune dello stabile, all’interno di un’intercapedine a ridosso dell’impianto fognario, gli agenti hanno trovato altri 600 grammi di marijuana e una pistola a salve, che sono stati sequestrati a carico di ignoti e saranno distrutte su disposizione dell’autorità giudiziaria.