Catania, lo afferra per il collo e gli ruba il cellulare: 23enne arrestato dopo la fuga tra la folla

Gli agenti della Polizia di Stato hanno arrestato uno straniero di 23 anni che ha rubato il cellulare di un ragazzo dopo averlo aggredito.

A fermarlo sono stati i poliziotti della squadra volanti della Questura di Catania, impegnati in un’attività di controllo del territorio finalizzata a monitorare le zone maggiormente frequentate da cittadini e turisti in modo da contrastare fenomeni di illegalità diffusa, a cominciare dai reati predatori.

L’intervento della pattuglia dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico è scattato dopo aver notato due ragazzi inseguire il 23enne che, in mano, teneva saldamente un cellulare. Intuendo che fosse successo qualcosa, per fugare ogni sospetto, i poliziotti hanno raggiunto il giovane, bloccandolo in modo da identificarlo. L’uomo era riuscito a rubare lo smartphone ad un coetaneo, dopo averlo afferrato per il collo e scaraventato a terra.

La vittima si trovava in via Luigi Rizzo, in compagnia di un amico che, dopo il gesto violento, ha provato ad inseguire il rapinatore per le vie affollate del centro, senza, però, riuscirsi. Il 23enne, infatti, è riuscito in una primissima fase a mescolarsi tra la folla, ma è stato subito dopo intercettato e fermato dai poliziotti. Non appena si è reso conto della presenza dei poliziotti, il rapinatore ha provato a disfarsi del cellulare, lanciandolo sotto ad un’auto. L’atto non è sfuggito all’attenzione dei poliziotti che, dopo aver scongiurato ogni tentativo di fuga, hanno recuperato il dispositivo, restituendolo al legittimo proprietario.

Al termine degli adempimenti di rito, l’uomo è stato arrestato per il reato di rapina, ferma restando la presunzione d’innocenza dell’indagato valevole ora e fino a condanna definitiva.

Informato il PM di turno presso il Tribunale di Catania, l’uomo è stato condotto nelle camere di sicurezza della Questura, in attesa del rito per direttissima. Dopo aver convalidato l’arresto, il Giudice ha applicato nei suoi confronti la misura cautelare della custodia in carcere.