CATANIA, LOTTA AI PARCHEGGIATORI ABUSIVI: SANZIONATI 7 PREGIUDICATI

Proseguono senza sosta le azioni della Questura di Catania per contrastare il fenomeno dei parcheggiatori abusivi nelle vie cittadine, grazie ad un pattugliamento dinamico del territorio.

Sette pregiudicati catanesi sono stati sorpresi dagli agenti dell’Ufficio Prevenzione generale e Soccorso Pubblico della Questura in alcune zone del centro storico mentre compivano gesti e manovre inequivocabili rivolti agli automobilisti.

L’intervento delle moto volanti si è concentrato in via Beato Bernardo dove sono stati individuati due 46enni, altri due uomini di 23 e 43 anni sono stati colti in flagranza in piazza Europa e viale Alcide Di Gasperi, un altro uomo di 58 anni in piazza Giovanni XXIII e, infine, altri due parcheggiatori abusivi di 39 e 48 anni sono stati notati in via Dusmet e piazza Borsellino.

Una volta completate le procedure di identificazione, i sette pregiudicati catanesi sono stati sanzionati amministrativamente per l’illecita attività di parcheggiatori.