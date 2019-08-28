L’azione incisiva dei Carabinieri della Squadra “Lupi” del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale di Catania ha portato all’ennesimo sequestro di sostanze stupefacenti.Nella serata di ieri infat...

L’azione incisiva dei Carabinieri della Squadra “Lupi” del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale di Catania ha portato all’ennesimo sequestro di sostanze stupefacenti.

CATANIA: MACELLAIO ARROTONDAVA GLI INCASSI CON LA COCAINA: ARRESTO DEI “LUPI”

Nella serata di ieri infatti, a seguito di breve ma proficua attività info-investigativa, i militari hanno fatto irruzione in una macelleria-gastronomia di via Padova dove, avuta la presenza del 27enne catanese Marco SCIUTO, fratello del titolare ed addetto al banco macelleria, già sottoposto allo affidamento in prova ai servizi sociali per reati contro il patrimonio e la persona, hanno proceduto ad un’accurata perquisizione del locale, anche in considerazione dell’evidente stato d’agitazione mostrato da quest’ultimo.

L’operazione ha consentito di rinvenire e sequestrare: una busta contenente 52 grammi di cocaina in “pietra”, abilmente celata tra gli scatoli dietro il bancone della macelleria, che opportunamente tagliata e dosata avrebbe fruttato un introito vicino ai 10.000 euro, nonché 260 euro in contanti trovati in tasca al macellaio, ritenuti provento dell’attività di spaccio.

L’arrestato, ammesso stamani al giudizio per direttissima, permarrà agli arresti domiciliari così come disposto dal giudice in sede di convalida.