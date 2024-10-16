CATANIA, MACELLERIA APERTA A SAN CRISTOFORO NONOSTANTE LA SOSPENSIONE: NUOVA MAXI SANZIONE AL TITOLARE

Ancora un controllo della Polizia di Stato negli esercizi commerciali, in città come in provincia, per verificare il rispetto di tutte le norme del settore e per assicurare la qualità dei prodotti a b...

Ancora un controllo della Polizia di Stato negli esercizi commerciali, in città come in provincia, per verificare il rispetto di tutte le norme del settore e per assicurare la qualità dei prodotti a beneficio della salute dei consumatori.

Gli accertamenti sono stati coordinati dalla Questura di Catania e hanno visto impegnati gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso pubblico della Questura, i poliziotti del Commissariato di Pubblica Sicurezza “Centrale” e il personale dell’Ispettorato del Lavoro.

In particolare, l’attenzione è stata rivolta ad una macelleria equina di via Della Concordia, nel popoloso quartiere “San Cristoforo”, già sottoposta a controllo nel giugno scorso per alcune gravi violazioni e per la produzione di documentazione non conforme.

Il titolare, un catanese di 42 anni, ha continuato ad esercitare senza tenere conto del provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale per aver violato più norme a tutela dei lavoratori.

Pertanto, l’uomo è stato deferito all’Autorità Giudiziaria per l’inosservanza del provvedimento, come previsto dal Testo Unico che definisce gli obblighi in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

L’uomo avrebbe falsificato l’attestato di responsabile del Servizio di prevenzione e protezione e verrà denunciato anche per falso in atto pubblico. I nuovi controlli dei poliziotti e del personale dell’Ispettorato del lavoro hanno permesso di rilevare ulteriori violazioni alla normativa a causa della mancata valutazione dei rischi e redazione del Documento di Valutazione Rischi, con sanzioni per quasi 10 mila euro.