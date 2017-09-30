CATANIA: MADRE AL LAVORO, LUI VIOLENTA SESSUALMENTE LA FIGLIA DI 10 ANNI, A GIUDIZIO 45ENNE

Il Gup di Catania, Carlo Umberto Cannella, ha rinviato a giudizio un 45enne per violenza sessuale aggravata e continuata su una bambina di 10 anni, figlia della sua allora convivente.Secondo la Procur...

Il Gup di Catania, Carlo Umberto Cannella, ha rinviato a giudizio un 45enne per violenza sessuale aggravata e continuata su una bambina di 10 anni, figlia della sua allora convivente.

Secondo la Procura di Catania, l'uomo avrebbe più volte approfittato della piccola che restava a casa con lui mentre la madre, che era separata, andava al lavoro.

Avrebbe anche minacciato la vittima di ritorsioni nei confronti dei suoi genitori.

Le indagini dei carabinieri sono state avviate nel Catanese dopo che un familiare della bambina ha visto sul cellulare di sua figlia, una cuginetta della vittima, un messaggio che le aveva mandato l'uomo con avance sessuali e promesse di soldi.

E' stata la madre della vittima, allertata di congiunti, a denunciare il suo allora convivente. La bambina, per precauzione, è stata allontanata da casa ed affidata al padre. Si sono costituiti parte civile il padre della bambina, anche per conto della figlia, assistito dall'avvocato Fabio Cantarella, e la madre con il penalista Davide Tutino.