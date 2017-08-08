CATANIA: MADRE FA STUPRARE FIGLI PICCOLI DA 82ENNE

Unana storia dell'orrore, a Catania, in via Poulet, nel quartiere San Cristoforo. Lei, la mamma, accompagnava i propri bambini a casa dell'orco, un anziano di 82 anni, L.G., che poi abusava di loro. V...

Unana storia dell'orrore, a Catania, in via Poulet, nel quartiere San Cristoforo. Lei, la mamma, accompagnava i propri bambini a casa dell'orco, un anziano di 82 anni, L.G., che poi abusava di loro. Vittime, una bambina di 8 anni e un ragazzino di 14 anni.

Sono stati i vicini di casa ad accorgersi di quelle stranezze e il 31 luglio hanno accerchiato la madre, S.R., linciandola. La polizia li ha fermati e ha condotto la madre in commissariato.

La Procura di Catania ha aperto un'inchiesta ed emesso due ordini di custodia cautelare in carcere per l'anziano e la madre, accusati di violenza sessuale aggravata.

I due minori, con il supporto di uno psicologo, hanno confermato gli abusi subiti. Sentiti anche i vicini: evidentemente, questa situazione era in atto da diverso tempo.