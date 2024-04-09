CATANIA. MAFIA, ARMI E DROGA: 30 ARRESTI DELLA POLIZIA NELL'OPERAZIONE "TERZO CAPITOLO"

Una fiorente 'piazza di spaccio' gestita da un gruppo di trafficanti legati alla cosca mafiosa Arena è al centro di un'operazione antidroga della Polizia di Catania.Sono circa 200 gli agenti impegnati...

Sono circa 200 gli agenti impegnati nell'esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di circa 30 indagati.

La sorveglianza della 'piazza di spaccio' era assicurata da un sistema di vedette che comunicavano tra loro soltanto via radio.

Le indagini si sono avvalse anche di intercettazioni video, comprese quelle registrate con una telecamera nascosta piazzata davanti l'ingresso di un palazzo che era la base operativa per l'approvvigionamento e la vendita di cocaina, crack, marijuana e skunk.

Il provvedimento restrittivo, emesso dal gip su richiesta della Dda della Procura etnea, ipotizza a vario titolo e con differenti profili di responsabilità i reati di associazione mafiosa, associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, porto e detenzione di armi da fuoco e spaccio di droga.

Particolari sull'operazione, denominata 'Terzo capitolo', saranno resi noti durante una conferenza stampa prevista per le 11 nella sala riunioni della Questura di Catania.