CATANIA: MAFIA E DROGA, SMANTELLATO IL CLAN DI PICANELLO CHE CONTROLLAVA I TRAFFICI: 24 ARRESTI

Duro colpo alla cosca mafiosa Santapaola-Ercolano di Catania. La Polizia ha arrestato 24 persone ritenute responsabili, a vario titolo, di associazione a delinquere finalizzata al traffico e spaccio di sostanze stupefacenti, detenzione ai fini di spaccio delle stesse sostanze, con l’aggravante di avere agito al fine di agevolare il gruppo mafioso di Picanello.

Le indagini condotte dalla Squadra Mobile e dal commissariato di Nesima sotto il coordinamento della Procura etnea hanno accertato l’esistenza di una “piazza di spaccio” operativa nel popolare rione di San Giovanni Galermo, nella zona settentrionale di Catania.

In particolare, sono stati individuati tre distinti gruppi, tutti facenti capo alla criminalità organizzata, operativi nella più grande “piazza di spaccio” dell’hinterland catanese, all’interno di un complesso di edilizia popolare, la cui naturale posizione privilegiata e la particolare architettura, con i suoi anfratti e le numerose vie di fuga, hanno favorito la redditizia attività di vendita di marijuana e cocaina,

I particolari dell’operazione saranno illustrati dal procuratore distrettuale di Catania nel corso di una conferenza stampa che si terrà negli uffici della Procura alle 10,30.