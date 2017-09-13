CATANIA: MAFIA E RIFIUTI, CONFISCATI OLTRE 12 MILIONI DI EURO AD UN IMPRENDITORE
A cura di Redazione
13 settembre 2017 08:02
La Polizia di Stato di Catania ha sequestrato beni per un valore di oltre 12 milioni di euro riconducibili a un soggetto riconducibile ad un noto gruppo mafioso.
Il provvedimento ha riguardato diverse aziende operanti nel settore della gestione dei rifiuti.
I particolari verranno illustrati in data odierna alle ore 10,30 presso la sala conferenze della Questura di Catania.