CATANIA: MAFIA E RIFIUTI, CONFISCATI OLTRE 12 MILIONI DI EURO AD UN IMPRENDITORE

La Polizia di Stato di Catania ha sequestrato beni per un valore di oltre 12 milioni di euro riconducibili a un soggetto riconducibile ad un noto gruppo mafioso.Il provvedimento ha riguardato diverse...

13 settembre 2017 08:02
La Polizia di Stato di Catania ha sequestrato beni per un valore di oltre 12 milioni di euro riconducibili a un soggetto riconducibile ad un noto gruppo mafioso.

Il provvedimento ha riguardato diverse aziende operanti nel settore della gestione dei rifiuti.

I particolari verranno illustrati in data odierna alle ore 10,30 presso la sala conferenze della Questura di Catania.

