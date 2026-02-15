CATANIA. Mamma colta da malore su nave ONG: scatta l’evacuazione in elicottero, soccorsa con il figlio di 4 mesi
Momenti di apprensione nella giornata del 12 febbraio, quando una giovane donna è stata colta da un improvviso malore mentre si trovava a bordo di un’unità navale di una ONG.
Vista la situazione, è stato necessario attivare un intervento urgente con evacuazione medica (MEDEVAC) in ambito SAR (Search and Rescue), coordinato dalla Guardia Costiera, che ha disposto l’impiego di un elicottero per il trasferimento della paziente.
La donna era insieme al proprio figlioletto di appena 4 mesi, che è stato assistito durante le operazioni di soccorso.
L’intervento del 118 di Catania
Una volta completata l’evacuazione, la Centrale Operativa Macroarea 118 di Catania ha gestito la presa in carico sanitaria a terra.
L’elicottero è atterrato presso la base dell’Azienda Ospedaliera per l’Emergenza Cannizzaro, dove ad attendere la donna c’era l’equipaggio Mike 11, che ha garantito il trasferimento in ambulanza verso il Pronto Soccorso.
La paziente è stata quindi affidata ai sanitari per gli accertamenti clinici e le cure necessarie.
Le condizioni della donna e del bambino sono attualmente oggetto di valutazione medica.