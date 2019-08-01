CATANIA: MANGIAVANO PANE ED ESCREMENTI, SCOPERTI CANILI ABUSIVI

La polizia di Catania, durante controlli nel quartiere Monte Po, ha denunciato una persona per gestione illecita di rifiuti speciali, abuso edilizio, invasione di terreni pubblici e detenzione di anim...

La polizia di Catania, durante controlli nel quartiere Monte Po, ha denunciato una persona per gestione illecita di rifiuti speciali, abuso edilizio, invasione di terreni pubblici e detenzione di animali tenuti in condizioni incompatibili con la loro natura.

L’uomo da tempo aveva occupato abusivamente e recintato una vasta area di proprietà del Comune di Catania di 1.000 metri quadri. Nell’area aveva realizzato due strutture edili totalmente abusive in cemento e ferro e, in una le attività commerciali di raccolta e gestione illecita di rifiuti speciali (materiale ferroso e pezzi di motori non bonificati) e, ancora, un’officina/carrozzeria meccanica.

In un’altra struttura dei cani erano rinchiusi all’interno di luoghi angusti, adibiti a canili, senza luce e con acqua e cibo putridi, in particolare, il pane buttato per terra insieme a escrementi e altro genere di sporcizia. Sono stati trovati anche 2 motorini, una macchina e un motore di uno scooter Piaggio di dubbia provenienza.

Nei pressi di via Di Giovanni, sempre a Monte Po, è stata accertata la presenza di altri cani detenuti in condizione pietosa esposti al sole senza cibo né acqua. Accertata la situazione di criticità, gli animali sono stati ricoverati in una clinica veterinaria.