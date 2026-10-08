Catania, Maui va in pensione dopo 9 anni: il suo fiuto ha fatto sequestrare 280 kg di droga

Dopo nove anni di servizio lascia l’attività operativa l’unità cinofila della Questura: grazie al suo fiuto sequestrati complessivamente 280 chili di droga

CATANIA – Dopo nove anni di servizio va in pensione Maui, uno dei cani antidroga della Polizia di Stato in servizio alla Questura di Catania.

A salutarlo è stata la stessa Questura etnea, che ha ricordato sui social i risultati raggiunti nel corso della sua lunga attività al fianco del suo conduttore Rosario.

Il fiuto di Maui e l’intesa con il poliziotto che lo ha accompagnato nelle diverse operazioni hanno consentito negli anni di individuare numerosi nascondigli utilizzati per occultare sostanze stupefacenti.

Secondo i dati diffusi dalla Questura di Catania, l’attività di Maui ha contribuito a oltre 120 tra arresti e denunce per spaccio, oltre a 50 segnalazioni per uso personale di sostanze stupefacenti.

Particolarmente significativo anche il quantitativo di droga recuperato nel corso dei suoi nove anni di servizio: complessivamente sono stati sequestrati circa 280 chili di sostanze stupefacenti.

Un contributo che ha reso Maui una delle unità cinofile di riferimento della Polizia di Stato catanese e, come lo ha definito scherzosamente la Questura, uno dei “poliziotti a quattro zampe più temuti dagli spacciatori”.

Conclusa la sua carriera operativa, Maui lascia adesso il testimone agli altri cani della squadra cinofila: Rex, Ares, Zago e Briska, che continueranno l’attività di contrasto allo spaccio e al traffico di droga sul territorio.

Per Maui, invece, è arrivato il momento del meritato riposo dopo nove anni trascorsi al servizio della Polizia di Stato e della comunità.