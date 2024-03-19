CATANIA. MAXI OPERAZIONE DELLA POLIZIA CONTRO IL CLAN CAPPELLO-BONACCORSI, ARRESTATE 41 PERSONE

Dalle prime ore di questa mattina, circa 300 agenti della Polizia sono stati impegnati nell’esecuzione di un’ordinanza con cui il Giudice per le Indagini Preliminari presso il Tribunale di Catania, su...

Dalle prime ore di questa mattina, circa 300 agenti della Polizia sono stati impegnati nell’esecuzione di un’ordinanza con cui il Giudice per le Indagini Preliminari presso il Tribunale di Catania, su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia etnea, ha disposto misure cautelari personali nei confronti di 41 persone a vario titolo indagati per associazione di tipo mafioso (clan Cappello-Bonaccorsi), associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, porto e detenzione di armi da fuoco, spaccio di vari tipi di droga (cocaina, crack, marijuana e hashish).

In particolare, è stata documenta la gestione di una grossa “piazza di spaccio” operante nella città di Catania.

Una conferenza stampa si terrà alle 11 in Questura.