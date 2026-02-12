Catania, maxi sequestro di droga tra marijuana, cocaina e crack, arrestati 4 giovani tra Catania e San Pietro Clarenza

Catania, maxi sequestro di droga. 4 giovani tra Catania e San Pietro Clarenza

Nel corso del pomeriggio, a Catania nel quartiere Trappeto, i Carabinieri del Nucleo Operativo di Catania Fontanarossa hanno portato a termine una mirata operazione di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti, arrestando 4 giovani, di età compresa tra i 18 e i 25 anni, residenti tra Catania e San Pietro Clarenza, ferma restando la presunzione di innocenza valevole ora e fino a condanna definitiva.

L’attività investigativa, avviata da qualche giorno, si è sviluppata attraverso una prolungata e discreta osservazione dei movimenti dei sospettati. I militari, dopo averli seguiti e monitorati, hanno potuto accertare direttamente l’attività illecita, sorprendendo i quattro giovani mentre cedevano sostanze stupefacenti a occasionali avventori lungo via Capo Passero.

A quel punto, valutato il quadro indiziario e riscontrata la flagranza del reato, i Carabinieri hanno deciso di intervenire, bloccando i soggetti, mettendoli in sicurezza e procedendo alle perquisizioni personali. Le operazioni hanno consentito di rinvenire e sequestrare un ingente quantitativo di sostanze stupefacenti, tra marijuana, cocaina e crack, nonché radio ricetrasmittenti, materiali utili per confezionare le dosi e denaro contante ritenuto provento dell’attività di spaccio.

Sulla base degli indizi raccolti, da verificare in sede giurisdizionale, i quattro presunti pusher sono stati tratti in arresto in flagranza di reato e, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, sottoposti alla misura cautelare degli arresti domiciliari.

