CATANIA: MAXI TAMPONAMENTO COINVOLGE OTTO AUTO, DISAGI ALLA CIRCOLAZIONE
A cura di Redazione
17 luglio 2019 15:09
FLASH
Un maxi tamponamento è appena avvenuto lungo via Vincenzo Giuffrida, poco prima la galleria per immettersi al viale Mediterraneo intorno alle ore 14.
L’incidente avrebbe coinvolto ben otto autovetture, ancora ignote le che avrebbero portato al tamponamento.
Sul posto presenti i carabinieri e la Polizia Municipale di Catania per tutti gli accertamenti del caso.
Secondo le primissime informazioni, per fortuna non si segnala nessun ferito in maniera grave
FOTO MOBILITA CATANIA