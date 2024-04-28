CATANIA, MESSA IN RICORDO DELLA MORTE DI MUSSOLINI: L’ARCIVESCOVO L’ANNULLA E CHIUDE LA CHIESA FINO A DOMANI

Quel necrologio con la scritta "anniversario" e sotto "Fiamma Tricolore ricorda Benito Mussolini" con appuntamento ad una celebrazione religiosa prevista per oggi alle 19 non è passato inosservato all...

"La Santa Messa nella chiesa Santa Caterina a Catania, per ricordare Benito Mussolini, è stata annullata", ha deciso l'arcivescovo Luigi Renna che ha anche disposto la chiusura della chiesa oggi pomeriggio fino a domani.

"La decisione è motivata da monsignor Renna per evitare che a margine di una messa di suffragio ci possano essere non opportune esternazioni ideologiche che nel recente passato hanno avuto degli spiacevoli precedenti", afferma una nota dell'arcidiocesi etnea.