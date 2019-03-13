CATANIA: MEZZO PESANTE SI RIBALTA IN TANGENZIALE, GRAVE IL CONDUCENTE
E’ stato estratto vivo l’autista di un mezzo pesante ribaltatosi in mattinata in prossimità dello svincolo per la zona industriale della tangenziale di Catania.
L’uomo è stato estratto daiVigili del fuoco dalle lamiere contorte della cabina del mezzo ed è stato trasportato in ospedale con Eliambulanza del Servizio 118.
La squadra dei Vigili del Fuoco del distaccamento Sud, sta ancora operando sul posto insieme a personale della sede centrale con autogrù per la messa in sicurezza del mezzo ed il ripristino della viabilità stradale.
