CATANIA, MINACCE ALL’EX MOGLIE E LA FIGLIA CON UN REVOLVER CLANDESTINO: ARRESTATO 70ENNE

I Carabinieri del Nucleo Radiomobile del Comando Provinciale hanno arrestato nella flagranza il 70enne catanese Salvatore D’ANGELO, pluripregiudicato per reati associativi e contro la persona, poiché ritenuto responsabile di detenzione e porto di arma clandestina, nonché di atti persecutori commessi in danno della ex moglie e della figlia.

A seguito di segnalazione pervenuta al 112, indicante un uomo armato sul balcone posto al secondo piano di una abitazione di via Del Principe – quartiere San Cristoforo - l’equipaggio della gazzella è intervenuto celermente in zona e, individuata l’unità abitativa, vi ha fatto irruzione.

Procedendo a perquisizione domiciliare, i militari hanno rivenuto e sequestrato un revolver S&W calibro 38 con sei cartucce nel tamburo e la matricola abrasa, occultato sotto l’armadio della camera da letto.

Nel medesimo contesto, i carabinieri hanno altresì appurato come l’uomo da oltre un anno minacciasse di morte (senza una plausibile ragione) l’ex moglie, di anni 64, e la figlia, di anni 46, entrambe residenti nell’abitazione confinante a quella del reo.

L’arma sequestrata, nei prossimi giorni, sarà inviata agli specialisti del R.I.S. di Messina i quali, mediante esami tecnico balistici, potrebbero stabilirne l’eventuale utilizzo in pregressi episodi criminosi.

L’arrestato, in attesa della convalida del G.I.P., è stato associato al carcere di Catania Piazza Lanza.