CATANIA. MINACCIA CON LE FORBICI L’EX MARITO: DENUNCIATA

Prosegue senza sosta l’attività dei Carabinieri del Comando Provinciale di Catania per contrastare il fenomeno della detenzione e del traffico di armi clandestine e illegalmente detenute, anche attrav...

Prosegue senza sosta l’attività dei Carabinieri del Comando Provinciale di Catania per contrastare il fenomeno della detenzione e del traffico di armi clandestine e illegalmente detenute, anche attraverso servizi “su strada” in tutto il territorio del capoluogo etneo.

Nel corso di una di queste attività di prevenzione e repressione dei reati, i militari del Nucleo Radiomobile di Catania hanno denunciato una 45enne catanese per “minacce gravi e porto abusivo di armi e oggetti atti ad offendere”.

In particolare, la pattuglia del Radiomobile, impegnata in un servizio di perlustrazione nel centro storico di Catania finalizzato alla prevenzione e repressione dei reati in genere, intorno alle 07:00 del mattino, è stata inviata dalla Centrale Operativa di Catania in via Orfanotrofio, dove era stata segnalata una violenta lite tra coniugi.

Grazie alla profonda conoscenza del territorio, l’equipaggio è riuscito a raggiungere il luogo dell’intervento in brevissimo tempo, trovando sul posto i due ex coniugi e la figlia di questi, tutti ancora in evidente stato di nervosismo.

L’uomo, un 53enne catanese, vedendo i militari ha subito spiegato di essere stato poco prima minacciato dalla sua ex moglie con delle forbici da cucina, dichiarazione confermata anche dalla figlia 22enne, anch’essa di Catania.

Immediato è stato il controllo nei confronti della donna, che, trovandosi alle strette e non potendo negare l’evidenza, ha deciso di tirare fuori dalla borsa un paio di forbici da cucina con le lame di circa 12 cm. L’uomo ha spiegato agli investigatori che il motivo della lite era da ricondurre alla loro relazione conflittuale, che aveva avuto una prima fine nel 2018, ma che poi era ricominciata fino ad aprile del 2024, quando si sono nuovamente e definitivamente separati. La donna, però, non ha accettato questa situazione e, dal momento della loro nuova rottura, ha iniziato a tormentarlo con continue minacce, sia telefoniche che di persona.

Quella mattina, in particolare, la donna si era recata addirittura sul posto di lavoro dell’uomo e, non ottenendo ciò che voleva, aveva tirato fuori dalla sua borsa delle forbici puntandole contro l’ex marito. Momenti di paura, quindi, per il 53enne, che è riuscito ad allontanarla in attesa dell’arrivo dei Carabinieri.

Acquisite tutte le necessarie informazioni investigative, i militari del Nucleo Radiomobile hanno deferito all’Autorità Giudiziaria la 45enne, sequestrando le forbici detenute illegalmente dalla stessa.