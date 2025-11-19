Catania, minaccia di dare fuoco alla madre per ottenere denaro: 44enne arrestato

Avrebbe minacciato di dare fuoco alla madre settantenne se la donna non gli avesse consegnato immediatamente i soldi presenti in casa. Protagonista dell’episodio è un 44enne catanese pluripregiudicato...

Avrebbe minacciato di dare fuoco alla madre settantenne se la donna non gli avesse consegnato immediatamente i soldi presenti in casa. Protagonista dell’episodio è un 44enne catanese pluripregiudicato, già noto per reati in materia di stupefacenti, arrestato dalla Polizia di Stato dopo la richiesta d’aiuto della vittima.

L’uomo, che vive insieme alla madre, già nelle prime ore della mattina avrebbe iniziato a minacciarla per ottenere del denaro, presumibilmente da utilizzare per acquistare droga, considerata la sua dipendenza.

Poco prima dell’ora di pranzo, quando la donna stava rientrando dopo aver fatto la spesa, il 44enne sarebbe passato all’azione, scagliandole contro diversi oggetti per impedirle di entrare in casa. Preoccupata per la propria incolumità, la donna ha contattato la Polizia, mentre il figlio, rendendosi conto della telefonata, l’avrebbe ulteriormente minacciata e insultata. Agli agenti della Squadra Volanti, giunti immediatamente sul posto, la 70enne ha riferito che l’uomo le aveva detto: “mi devi dare i soldi. Te lo faccio vedere io se non lo fai, brucio a te, la casa e la macchina”.

I poliziotti hanno messo subito in sicurezza la donna, cercando di tranquillizzarla, mentre un altro equipaggio ha fermato il 44enne che, nonostante la presenza degli agenti, continuava a inveire contro la madre e a minacciarla di morte per aver richiesto l’intervento delle forze dell’ordine.

La vittima ha raccontato di non riuscire più a gestire il figlio che, da oltre un anno, sarebbe diventato sempre più aggressivo, con richieste di denaro sempre più insistenti, spesso avanzate anche davanti alla compagna, la quale in più occasioni l’avrebbe insultata. Stanca dei continui soprusi, la donna si era già rivolta ai parenti per allontanare il figlio dall’abitazione, dove lo aveva riaccolto anni addietro, dopo la sua scarcerazione. In passato lo aveva anche denunciato per maltrattamenti e atti persecutori.

Questa volta, il 44enne è stato arrestato in flagranza per maltrattamenti in famiglia e tentata estorsione, ferma restando la presunzione di innocenza fino a sentenza definitiva. Su disposizione del PM di turno del Tribunale di Catania, l’uomo è stato condotto in carcere in attesa dell’udienza di convalida.