CATANIA. MINACCIA E RAPINA UN CLIENTE A UN DISTRIBUTORE DI SNACK H24 IN CENTRO STORICO, 37ENNE ARRESTATO

Un 37enne è stato arrestato dalla polizia a Catania, in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip, per una rapina aggravata commessa il 4 febbraio scorso in un locale con distributore di bevande e snack H24 nel centro storico della città.

L'uomo è accusato di avere sorpreso alle spalle la sua vittima e, dopo averla minacciata di morte, le ha rubato i soldi che aveva nel giaccone.

Le indagini di personale della sezione Contrasto al crimine diffuso della squadra mobile della Questura, coordinate dalla Procura, hanno permesso, grazie alla visione dei filmati dei sistemi di videosorveglianza della zona, di individuare nell'indagato il presunto autore della rapina.

Durante una perquisizione domiciliare la polizia ha trovato gli stessi capi di abbigliamento indossati dal bandito durante la rapina e la chiave della porta dell'abitazione della vittima, che le era stata sottratta nell'assalto subito all'H24. Il 37enne è stato arrestato e, su disposizione del gip, condotto nella casa circondariale di piazza Lanza.