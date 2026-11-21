Catania, minaccia i passanti con una grossa catena in strada: fermato un 55enne

Momenti di tensione nei pressi di via Ingegnere. L’uomo ha mantenuto un atteggiamento minaccioso anche davanti agli agenti. La Polizia lo ha bloccato e denunciato, sequestrando la catena.

A cura di Redazione 21 novembre 2026 13:12

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