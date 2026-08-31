Catania, minaccia il nipote di 9 anni con un coltello e ferisce la compagna: arrestato 36enne

La Polizia di Stato ha arrestato un catanese di 36 anni che, nei giorni scorsi, si è reso responsabile di un’aggressione e di una serie di minacce gravi nei confronti dei suoi familiari, probabilmente a seguito di una crisi di astinenza dal consumo di droga.

L’intervento tempestivo degli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico ha evitato che la lite potesse degenerare con conseguenze imprevedibili per l’incolumità di alcuni familiari del 36enne, tra cui un minore.

Secondo quanto ricostruito dai poliziotti della squadra volanti della Questura di Catania, l’uomo avrebbe avuto una vivace discussione con la madre, in compagnia, in quel momento, del nipote di soli 9 anni.

L’uomo avrebbe manifestato tutta la sua furia all’interno dell’abitazione della madre, mettendola a soqquadro. Nel frattempo, la donna avrebbe tentato di mettere al riparo il bambino, cercando rifugio nella casa di un’altra figlia. Il 36enne, però, avrebbe desistito e, insieme alla compagna, li avrebbe seguiti fino all’abitazione della sorella, minacciando il nipotino con un coltello.