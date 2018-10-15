CATANIA: MINACCIA L'EX COMPAGNA E METTE A SOQQUADRO UN BAR

Nel pomeriggio dello scorso 13 ottobre, agenti delle Volanti hanno arrestato R. A., perché responsabile del reato di stalking. L’uomo è stato rintracciato all’interno di un bar di via Sangiuliano, al...

Nel pomeriggio dello scorso 13 ottobre, agenti delle Volanti hanno arrestato R. A., perché responsabile del reato di stalking. L’uomo è stato rintracciato all’interno di un bar di via Sangiuliano, al cui interno una telefonata al 112 Nue aveva segnalato una lite.

In effetti, giunti sul posto, i poliziotti hanno constatato la presenza di un uomo che teneva in braccio un bambino di circa 1 anno e tuttavia inveiva contro l’ex compagna, e madre del bimbo, minacciandola.

Nel bar tutto era a soqquadro, persino il misuratore fiscale era stato scaraventato contro una parete a causa della furia dell’uomo che, nel suo accesso d’ira, aveva pure minacciato i clienti presenti al momento.

La donna ha riferito agli agenti di essere vittima di continue minacce e molestie da parte dell’uomo che, pertanto, è stato bloccato e condotto in questura. Qui è stato formalizzato l’arresto e, su disposizione del Pm di turno, R. A. è stato trasferito nella sua abitazione, agli arresti domiciliari, in attesa dell’udienza di convalida dinanzi al Gip.