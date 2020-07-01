CATANIA. MINI PIANTAGIONE DI CANAPA SEQUESTRATA

Capita anche questo, che ci si imbatta in una piccola piantagione di marijuana coltivata dietro casa, quanto basta per raggranellare qualche soldo con lo spaccio.E’ successo in via Bartolomeo Altavill...

Capita anche questo, che ci si imbatta in una piccola piantagione di marijuana coltivata dietro casa, quanto basta per raggranellare qualche soldo con lo spaccio.

E’ successo in via Bartolomeo Altavilla, nella zona del Villaggio Dusmet.

I Carabinieri della Stazione di Catania Ognina, attenti a carpire ogni utile notizia con una breve ma proficua attività info investigativa, hanno appreso che in quella zona qualcuno aveva esagerato con il pollice verde e quindi, per sincerarsi, si sono messi alla ricerca.

L’esito dell’attività ha dato immediatamente i suoi frutti infatti, in un terreno demaniale non distante da quelle abitazioni, i militari hanno trovato una decina di piante di cannabis indica coltivate in vaso con un’altezza da 80 a 150 centimetri nonché, nascosti in un rudere adiacente, alcuni flaconi di fertilizzante e materiale per l’irrigazione delle piante. (g/t)