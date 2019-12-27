CATANIA. MINORENNE A SCUOLA DI SPACCIO IN VIA PANTELLERIA: LUI DENUNCIATO, “INSEGNANTE” ARRESTATA

I Carabinieri del Nucleo Radiomobile del Comando Provinciale hanno arrestato nella flagranza la 47enne catanese Letizia BELLIA e denunciato un 17enne di Misterbianco, poiché ritenuti responsabili del...

L’equipaggio della gazzella, nel vigilare il quartiere Galermo, giunto all’altezza del civico 16 di via Pantelleria ha notato un veicolo fermo con delle persone a bordo che confabulavano con i due presunti pusher. Questi, appena visti i carabinieri, sono fuggiti a piedi con la donna che nella circostanza si disfaceva di una tracolla.

I carabinieri, dopo avere bloccato i fuggitivi, hanno recuperato la borsa contenente: 34 dosi di cocaina e 41 dosi di marijuana. Nel medesimo contesto operativo sono stati altresì sequestrati: due bilancini elettronici di precisione, una radio ricetrasmittente, nonché del materiale comunemente utilizzato dagli spacciatori per confezionare le dosi di stupefacente da porre in vendita.

L’arrestata, in attesa della direttissima, è stata relegata agli arresti domiciliari.