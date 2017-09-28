CATANIA: MOLESTA DUE TURISTE E AGGREDISCE I POLIZIOTTI INTERVENUTI
Alle ore 5:30 odierne, agenti delle volanti dell’U.P.G.S.P. hanno arrestato il pregiudicato colombiano Sebastian Lujan OCHOA, classe 1997 per resistenza a P.U.In particolare, lo stesso, in evidente st...
Alle ore 5:30 odierne, agenti delle volanti dell’U.P.G.S.P. hanno arrestato il pregiudicato colombiano Sebastian Lujan OCHOA, classe 1997 per resistenza a P.U.
In particolare, lo stesso, in evidente stato di agitazione psicofisica, nel corso della notte avvicinava con fare molesto due giovani ragazze straniere in via Vittorio Emanuele e successivamente aveva una violenta lite con due ragazzi che cercavano di difenderle, arrivando a minacciarli con un collo di bottiglia rotto.
In seguito, sopraggiungeva una volante della Polizia che, anche grazie ad una pattuglia dell’esercito che sopraggiungeva in ausilio, prontamente bloccava l’aggressore, il quale, tuttavia, opponeva una strenua resistenza nei confronti degli operatori intervenuti, colpendoli con calci e spintoni.
Atteso quanto sopra, il Lujan Ochoa veniva tratto in arresto per il reato di resistenza a P. U. e, su disposizione del P.M. di turno, trattenuto presso le camere di sicurezza della Questura in attesa della celebrazione del giudizio per direttissima.