CATANIA: MOLESTA I PASSANTI, LA POLIZIA LO BLOCCA CON IL TASER

Un extracomunitario irregolare e senza fissa dimora, che assieme a un'altra persona stava molestando i passanti mettendo anche le mani addosso ad alcune donne, e' stato immobilizzato con il Taser dalla Polizia. Si tratta del primo intervento a Catania, il secondo dopo Milano. E' successo ieri pomeriggio: l'extracomunitario, dopo un rocambolesco inseguimento, e' stato fermato e gli agenti lo hanno invitato a desistere dalla sua violenta resistenza ma senza esito, quindi hanno estratto la pistola a impulsi elettrici. La notizia e' stata diffusa dalla Fsp polizia.