CATANIA: Morbillo 15 casi al Garibaldi, due pazienti a rischio

Sono 15 in tutto, in questo momento, i pazienti affetti da morbillo e ricoverati all'ospedale Garibaldi di Catania, dove la scorsa settimana un bimbo di 10 mesi è morto per complicanze legate alla malattia.

Due di loro, ha reso noto ieri l'assessore regionale alla Salute Ruggero Razza, "sono in condizioni di particolare fragilità". I due pazienti hanno 28 e 30 anni e sono ricoverati da cinque giorni.

La loro situazione è "costantemente monitorata - spiega all'Adnkronos il direttore dell'Unità operativa di Rianimazione del Garibaldi Sergio Pintaudi - e al momento sotto controllo".

I 15 pazienti sono ricoverati nei vari reparti di Malattie infettive e tutti in isolamento.

