CATANIA, MORTO 13ENNE INVESTITO DA UN'AUTO DUE SETTIMANE FA. OGGI AVREBBE FATTO IL COMPLEANNO

Non ce l'ha fatta Thomas Bombace, investito a Catania due settimane fa. Avrebbe compiuto 13 anni oggi ma, purtroppo, il suo cuore ha cessato di battere nelle scorse ore. Il piccolo era stato travolto da un’auto in via Acquicella Porto ed era entrato in coma.

Per due settimane si è sperato in un miracolo ma Thomas non ce l'ha fatta.

A diffondere la notizia della morte sono stati i familiari e sui social sono stati tanti i messaggi scritti da parenti, amici, conoscenti e gente comune. "Adesso sei con Gesù piccolo cuginetto spero che tu possa essere un esempio per il futuro delle strade un bambino di 10 anni preso in 'pieno' da un auto al buio con i fari spenti di 'sera' questo si chiama ergastolo di dolore per i familiari, soprattutto per i genitori ma non posso tollerare l'ennesima vittima della strada", scrive Marco.

E ancora, il gruppo religioso "Missione Zoe si stringe al dolore della famiglia Bombace per la perdita del piccolo Thomas. Continueremo a pregare affinché lo spirito santo consoli i cuori dei familiari. Thomas ha finito la corsa ed ha vinto la sua gara. Adesso si trova alla presenza del padre". "Sei stato un bambino eccellente. Mi ricordo da piccolo. Che cercavi sempre lo zio Ciccio. Tesoro. Riposa in pace", scrive Cristina Sammicelli.