CATANIA. MORTO IN UN INCIDENTE STRADALE L'IMPRENDITORE STEFANO COCO, STORICO MILITANTE DELLA DESTRA

Nell'ospedale San Marco si è spento Stefano Coco, imprenditore di 60 anni e storico militante della Destra catanese, dopo essere rimasto gravemente ferito in un incidente stradale avvenuto ieri mattina a San Giuseppe La Rena.

Il tragico incidente, verificatosi alle ore 8 del mattino, ha visto Stefano a bordo della sua moto coinvolto in uno scontro con un SUV. Nonostante i soccorsi immediati, il 60enne è stato trasportato d'urgenza all'ospedale San Marco, dove è rimasto in coma fino alla sua morte avvenuta nella notte.

Al momento, la dinamica precisa dell'incidente rimane ancora da chiarire e le indagini sono in corso da parte della Polizia municipale.

Stefano Coco era una figura molto conosciuta e rispettata a Catania, non solo per la sua attività imprenditoriale, ma anche per il suo impegno politico come storico militante della Destra etnea. La sua scomparsa ha scosso profondamente la comunità locale, come testimoniano i numerosi messaggi di cordoglio che affollano i social media.

Il sindaco di Catania, Enrico Trantino, ha espresso il suo dolore su Facebook, scrivendo: "Buon viaggio Stefano, amico generoso".

La città di Catania piange la perdita di una figura tanto amata e rispettata, mentre si attendono ulteriori sviluppi sulle circostanze dell'incidente che ha portato via Stefano Coco.