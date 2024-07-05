CATANIA. MUORE 22ENNE AL GARIBALDI: GRUPPO AGGREDISCE DOTTORESSA

Alcune decine di persone hanno 'assalito' l'ospedale Garibaldi centro di Catania dopo avere saputo della morte di un ventiduenne che era ricoverato da circa una settimana nella Rianimazione del nosoco...

Alcune decine di persone hanno 'assalito' l'ospedale Garibaldi centro di Catania dopo avere saputo della morte di un ventiduenne che era ricoverato da circa una settimana nella Rianimazione del nosocomio.

Un gruppo ha fatto irruzione nel reparto danneggiandolo e aggredendo la dottoressa che era in servizio.

L'episodio, ricostruito dal sito lasicilia.it, è avvenuto ieri, ma la notizia si è appresa soltanto oggi. Sul posto sono arrivate tutte le pattuglie delle Volanti in servizio e sono stati allertati anche agenti del reparto Mobile, che sono rimasti in zona fino a che l'allarme non è rientrato.

La Polizia ha acquisito le immagini dei sistemi di videosorveglianza dell'ospedale per identificare gli autori dell'assalto.