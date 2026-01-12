Catania, muore a 54 anni per l’influenza K: ricoverata una donna in gravi condizioni

Un uomo di 54 anni, residente a Catania , è morto a causa dell’influenza K, il ceppo attualmente dominante del virus influenzale A (H3N2). Come riporta la Repubblica, il paziente è deceduto all’, dove...

Un uomo di 54 anni, residente a Catania , è morto a causa dell’influenza K, il ceppo attualmente dominante del virus influenzale A (H3N2). Come riporta la Repubblica, il paziente è deceduto all’, dove era ricoverato da alcuni giorni per una grave insufficienza respiratoria.

Secondo quanto riferito dal quotidiano nazionale, l’influenza K presenta i sintomi tipici dell’influenza stagionale, ma con manifestazioni spesso più intense: febbre alta a insorgenza improvvisa, brividi, cefalea importante, dolori muscolari e articolari diffusi, forte spossatezza, mal di gola e tosse secca. In alcuni casi, in particolare tra i più giovani, possono comparire anche disturbi gastrointestinali come nausea, vomito e diarrea.

Sempre come riporta la Repubblica, nelle ultime ore il virus influenzale ha messo sotto pressione i Pronto soccorso degli ospedali catanesi, alle prese con un numero elevatissimo di accessi. La Sicilia, dopo la Campania, risulta tra le regioni con la maggiore diffusione del virus influenzale.

Nello stesso presidio ospedaliero è attualmente ricoverata in condizioni gravissime una donna di 51 anni, anch’essa colpita dall’influenza K, sottoposta a respirazione extracorporea (Ecmo).

La situazione è costantemente monitorata dalle autorità sanitarie.

Resta l’invito alla popolazione, soprattutto ai soggetti fragili e agli anziani, a non sottovalutare i sintomi e a rivolgersi tempestivamente al medico curante o alle strutture sanitarie in caso di peggioramento.