CATANIA. MUORE A 93 ANNI, LA GATTA DI 23 SI SPEGNE POCO DOPO INSIEME A LEI

Una storia rara e struggente di una 93enne di Catania e della sua gatta Gigi, di 23 anni. i due nella vecchiaia hanno condiviso tempo e letto, fino alla fine. E se ne sono andate insieme, a pochi minuti di distanza l’una dall’altra.

“Hanno passato 23 anni di vita insieme – ha scritto Marisa Gemmellaro, la figlia dell’anziana su Facebook, nell’ultimo tributo ad entrambe, accompagnato da una tenera foto – ed insieme, a distanza di pochi minuti, prima la gattina e poi la mia mamma, hanno passato il ponte”.

“L’amore che le univa in vita le ha tenute insieme anche nell’ultimo passo, e questo ha molto impressionato tutti noi. Adesso sono felici”, è la conclusione del post.