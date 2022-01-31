CATANIA. MUORE DOPO MALORE A SCUOLA, IL CUORE TRAPIANTATO AD UNA BAMBINA A PADOVA

Sono stati prelevati gli organi della 12enne morta ieri nell'ospedale Garibaldi centro di Catania dove era ricoverata da due giorni dopo avere avuto un arresto cardiaco mentre era a scuola.Il trapiant...

Sono stati prelevati gli organi della 12enne morta ieri nell'ospedale Garibaldi centro di Catania dove era ricoverata da due giorni dopo avere avuto un arresto cardiaco mentre era a scuola.

Il trapianto del cuore è in corso nell'ospedale di Padova a una bambina che era da tempo in lista d'attesa.

Nella città veneta sarà impiantato anche un rene. Il fegato e l'altro rene saranno trapiantati all'ospedale Bambin Gesù di Roma. Equipe mediche dei nosocomi di Padova e della Capitale hanno partecipato al prelievo eseguito assieme ai loro colleghi del Garibaldi centro di Catania. Le cornee saranno prelevate nel pomeriggio.

Ieri la commissione medica dell'ospedale del capoluogo etneo ha dichiarato la morte cerebrale della 12enne dopo le ore di 'osservazione' previste dalla legge. I danni provocati dall'ipossia per la mancanza di ossigeno al cervello dopo un arresto del sistema cardiocircolatorio le avevano indotto un coma irreversibile.

I genitori hanno dato l'autorizzazione alla donazione.