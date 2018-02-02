CATANIA: Muore una bimba di 2 anni: “Complicanze dell’influenza”
CATANIA: muore una bimba di 2 anni:
A cura di Redazione
02 febbraio 2018 17:51
Morta ad appena due anni per le complicanze di una forte influenza. La vittima è una bimba di due anni che i genitori, preoccupati per quella febbre alta e una diarrea insistente, hanno subito portato al Garibaldi Nuovo.
La piccola che da quattro giorni aveva febbre molto alta, è giunta nel nosocomio già in stato settico, con un’infezione diffusa. E deceduta nella stessa giornata.
La puntura lombare, si apprende da fonti mediche, ha escluso che il decesso sia dovuto a una meningite batterica.
La coltura avviata sui prelievi ematici chiarirà tra 7-10 giorni la causa del decesso e la natura del virus che l’ha provocata.