CATANIA: NAS CARABINIERI SEQUESTRANO LA MENSA DELLA “ST MICROELECTRONICS”, GRAVI CARENZE IGIENICO-SANITARIE

I Carabinieri del N.A.S. di Catania, nell’ambito di accertamenti avviati a seguito di segnalazione di alcuni dipendenti dello stabilimento industriale, per gravi criticità del servizio di refezione aziendale, hanno eseguito una ispezione igienico-sanitaria all’interno della mensa ubicata nel sito di via Gorgone 36, gestito da una ditta di Albano Laziale (RM).

Nel corso della ispezione dei locali, i militari hanno riscontrato gravi carenze igienico-sanitarie sia nel laboratorio di produzione alimenti, in cui era in corso il confezionamento di 2.500 pasti, che nella sala di distribuzione, dov’erano in corso dei lavori di manutenzione straordinaria e tinteggiatura, con grave nocumento per l’integrità degli alimenti e la salute dei commensali.

In questo contesto, avuta la presenza di personale medico-igienista e veterinario dell’A.S.P. di Catania, fatto opportunamente intervenire, è stata disposta la chiusura immediata dell’intera struttura e contestuale sospensione dell’attività di somministrazione degli alimenti.

Il titolare della ditta, un 65enne di Terni, già gravato da precedenti penali per reati contro la pubblica amministrazione, il patrimonio e le norme che regolano la sicurezza sul lavoro, è stato denunciato all’A.G. per la violazione delle leggi in materia igienico-sanitaria.