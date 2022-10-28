CATANIA. NASCONDE LA DROGA IN UN FRIGORIFERO IN DISUSO ED UNA MACCHINA RUBATA NEL GARAGE

Nella notte di ieri, i Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Catania, durante un servizio di controllo del territorio a “largo raggio” nel quartiere “Picanello”, hanno arrestato in flagranza un 47enne...

Nella notte di ieri, i Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Catania, durante un servizio di controllo del territorio a “largo raggio” nel quartiere “Picanello”, hanno arrestato in flagranza un 47enne pregiudicato catanese per “detenzione ai fini di spaccio di droga”. Lo stesso è stato altresì denunciato a piede libero per “ricettazione”, unitamente ad un 45enne anch’egli pregiudicato.

Al riguardo gli operanti, avendo notato, attraverso la serranda parzialmente aperta, dei movimenti sospetti all’interno di un garage di uno stabile, hanno deciso di effettuare un controllo, sorprendendo all’interno i due soggetti, uno dei quali intento a “cannibalizzare” una Pegeout “2008”, che a seguito degli opportuni accertamenti, è risultata essere provento di furto, avvenuto nel quartiere di Ognina lo scorso mese di settembre.

Nella circostanza, durante le operazioni di verifica ed identificazione, i militari dell’Arma sono stati attratti dal forte odore di marijuana che stava provenendo dall’abitazione soprastante al locale, collegata a quest’ultimo tramite una scala interna.

È stato quindi deciso di perquisire l’appartamento, di proprietà di uno dei due uomini, all’interno del quale, in un frigorifero in disuso all’esterno del balcone, sono state recuperate 15 buste termosigillate, contenenti complessivamente 3,5 Kg di marijuana. Nella camera da letto, dentro un borsello, sono poi stati trovati € 5.000,00 € suddivisi in banconote di vario taglio, riconducibili all’attività illecita.

La sostanza stupefacente e il denaro sono stati sequestrati, mentre la vettura è stata restituita al proprietario.

Il 47enne è stato posto a disposizione dell’Autorità Giudiziaria, che ha convalidato l’arresto e disposto la misura degli arresti domiciliari.